Exor: piano acquisto azioni proprie, fino 500mln entro 2024

Exor lancia un programma di riacquisto di azioni proprie. La società prevede che il Programma comporterà il riacquisto di azioni ordinarie di volta in volta fino ad un ammontare massimo di 500 milioni di euro entro il 2024, in linea con quando comunicato in occasione dell'Investor Day del 2021. Exor inizierà il riacquisto di una prima tranche del Programma, fino all'ammontare di 100 milioni, che verrà eseguito sul mercato Euronext Milan, attraverso un accordo di buyback non discrezionale con un primario istituto finanziario: l'istituto opererà sul mercato in maniera indipendente e senza alcuna indicazione da parte di Exor. Le azioni riacquistate saranno cancellate. Il Programma verrà eseguito nell'ambito della delibera approvata dall'Assemblea dei soci tenutasi il 27 maggio 2021. Le azioni saranno riacquistate a un prezzo che non potrà superare del 10% il prezzo di riferimento del giorno che precede ogni acquisto. A oggi Exor detiene 9.291.244 azioni proprie.