Covid: in Piemonte dato positivi più alto da due settimane

Torna sopra quota 2.000 il numero di nuovi casi Covid in Piemonte, con il numero più alto - 2.330 - dal 23 febbraio scorso. La quota di positivi sui 33.335 tamponi diagnostici analizzati (27.175 antigenici) è del 7%. Otto i decessi, di cui 1 avvenuto oggi, nel bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi della Regione, il totale da inizio pandemia arriva a 13.100. I ricoverati sono 1 in più in terapia intensiva (in tutto 37), dieci in meno negli altri reparti (690). Le persone in isolamento domiciliare sono 41.380, i nuovi casi di guarigione 2.366. Il totale dei casi positivi diventa 996.279, quello dei pazienti guariti 941.072.