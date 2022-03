Auto: cresce mercato usato anche per ibride ed elettriche

Cresce il mercato delle auto usate in Piemonte. Le auto sono sempre più introvabili, i tempi d'attesa si allungano e chi ha bisogno di cambiare subito la vettura si rivolge al mercato dell'usato. Nel 2021 si sono registrati 227.373 passaggi di proprietà di auto usate, il 14,9% in più dell'anno precedente: in testa Torino con 113.358 volture (+16,3%) I consumatori hanno preferito l'auto di seconda mano anche perché scarseggiano le risorse per acquistare il nuovo. Secondo i dati di AutoScout24, il 53,4% delle richieste totali ricevute nel 2O21 ha riguardato vetture diesel, seguite dalle auto a benzina (38,8%). Sul fronte ibrido ed elettrico, invece, nel mercato dell'usato si è ancora agli inizi, con solo il 2,2% delle richieste totali, ma se si guarda alle previsioni di acquisto si passa dal 3% di un anno fa al 9%. Sta nascendo, quindi, anche nell'usato un mercato interessante per ibride ed elettriche. Ma non sempre - spiega Confartigianato -alla crescita del mercato dell'usato corrisponde un aumento del fatturato per gli autoriparatori. "Durante il lockdown gli autoriparatori sono rimasti aperti per garantire un servizio agli operatori dei settori essenziali - commenta Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino - ma per molti mesi le auto sono rimaste nei garage, anche a causa delle chiusure forzate e dello smart working, causando la diminuzione degli interventi e del fatturato. Altro scoglio è la difficoltà di reperimento del materiale di bassa movimentazione, che determina una domanda maggiore rispetto alla produzione, con attese di consegne che si allungano e quindi perdita di occasioni di lavoro. E ora bisognerà anche ritoccare i l prezzi in base all'aumento dei ricambi e dei rincari esponenziali delle bollette di luce gas".