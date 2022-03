Giornalisti: presidio contro il precariato nell'informazione

Giornalisti in presidio per lottare contro il precariato nel mondo dell'informazione: succede a Torino, dove stamattina, per iniziativa dell'Associazione stampa Subalpina e della commissione lavoro autonomo nazionale della Fnsi, una manifestazione si è svolta davanti al Palazzo di Giustizia. L'occasione è stata l'inizio di una causa avviata da un giornalista palermitano, Valerio Tripi, il quale - viene spiegato - dopo 20 anni di collaborazione con il quotidiano La Repubblica, ha chiesto "il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e, come altri, e' stato lasciato a casa". "I colleghi precari - viene spiegato in una nota dell'Associazione stampa subalpina - sono una parte prevalente nella professione. La parte più sfruttata e frustrata nelle aspettative". "Siamo qui - sottolinea Silvia Garbarino, segretario dell'Associazione - in segno di solidarietà. E siamo qui perché, come sindacato, affianchiamo e sosteniamo in modo concreto i colleghi del territorio che rivendicano i loro diritti, offrendo loro anche il patrocinio di un legale. Giornalismo precario vuol dire vita precaria. E vuol dire democrazia precaria". Fra i presenti c'era Marco Grimaldi, consigliere regionale di Luv: "In altre professioni l'esistenza del rapporto subordinato e' stata dimostrata, in sede giudiziaria, per situazioni ben più complesse di queste. Gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell'informazione dovrebbe essere regolarizzata. E servirebbe una risposta corale anche da parte della politica e delle istituzioni".