Ucraina: da Biella 5 furgoni carichi di cibo e farmaci

Da Biella sono partiti 5 furgoni pieni di farmaci e viveri, 15 tonnellate di aiuti umanitari, diretti in Ucraina. Una prima consegna è stata fatta in Moldavia dove il materiale è stato lasciato in un centro di accoglienza al confine, poi tappa a Chisinau e la missione si concluderà a Cernivci, al confine con l'Ucraina. "Consegneremo tutto il materiale sanitario e anche viveri a una dottoressa dell'ospedale di Cernivci. Abbiamo trasportato anche scorte di insulina trasportata nel ghiaccio", spiega Gabriele Bodo, ideatore dell'iniziativa. I veicoli sono stati messi a disposizione da ditte di trasporti o carrozzerie del Biellese. Alla raccolta di materiale hanno contribuito privati e aziende. Le difficoltà non sono mancate a causa delle bufere di neve incontrate durante il tragitto e anche per i controlli alle frontiere. Ma c'è stata anche parecchia collaborazione da parte delle forze dell'ordine, riferiscono gli organizzatori della missione umanitaria.