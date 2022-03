Ucraina: Politecnico Torino, russi e ucraini insieme a lezione

Frequentano regolarmente le lezioni gli studenti russi e ucraini iscritti al Politecnico di Torino, che da sempre attrae molti ragazzi dall'estero per i corsi di ingegneria e di architettura. Gli studenti russi iscritti al Politecnico sono 56, quelli ucraini 25. Non ci sono docenti dei due Paesi. Il Politecnico, che in questi giorni ha avviato con l'Università di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università di Scienze Gastronomiche un progetto per l'accoglienza e l'aiuto a studenti e ricercatori provenienti da zone di conflitto, ha sempre avuto rapporti con la Russia, in particolare con le aziende del settore energia. Le associazioni studentesche del Politecnico hanno dato disponibilità a supportare i ragazzi russi e ucraini. Tra i problemi da affrontare ci sarà quello del pagamento delle tasse universitarie da parte degli studenti soggetti alle sanzioni. All'Università di Torino sono iscritti 90 studenti ucraini e 202 russi.