Ovunque è lecito dissentire

Da qualche tempo a questa parte, ho la netta impressione che nel nostro Paese manchi qualcosa di importante. Un’assenza che crea una voragine vera e propria nella società, ma ancor più nel sistema democratico: si tratta del vuoto lasciato dalla drammatica scomparsa dell’opposizione.

Nell’Italia di Draghi infatti mancano l’opposizione, la dialettica politica, il confronto e soprattutto il dissenso. L’opinione contraria, di norma da rispettare e con cui aprire il doveroso dialogo, è oramai ritenuta una fastidiosa appendice della politica. Del dissenso quindi si può fare a meno, così da non perdere troppo tempo tra una privatizzazione e un’entrata in guerra.

È agghiacciante il silenzio a cui assistiamo abitualmente. Sembra incredibile non riuscire a rintracciare, se non facendo grande fatica, una voce contraria al pensiero dominante, che sappia dare battaglia dentro e fuori dalle aule parlamentari. L’essenza della Democrazia non c’è più, è morta in un panorama partitico di consenso assoluto.

Faccio parte della generazione cresciuta durante il periodo in cui due grandi partiti si scontravano quotidianamente, eppure le riforme di carattere sociale più importanti venivano ugualmente approvate dal Parlamento. Dc e Pci si contendevano con ferocia le amministrazioni comunali e regionali, e la vittoria di uno sull’altro aveva sempre effetti tangibili nell’esistenza delle persone. I cittadini toccavano con mano la differenza tra il vivere in una metropoli amministrata dal partito di Fanfani, oppure da quello capitanato da Berlinguer.

Diventato adulto ho vissuto il fronteggiarsi di Berlusconi e Prodi, ma non sapevo fossero quelle le ultime scintille scaturite dalla politica. Il suo allineamento ai valori del mercato finanziario ha iniziato a farsi notare sul finire degli anni ’80, in un contesto di resilienza, di lotte parlamentari portate avanti da una sempre meno consistente minoranza. I giornali contavano tra le loro fila alcune testate temerarie, impavide nel muovere critiche al potere costituito e coraggiose nell’ospitare penne d’assalto: il giornalismo di inchiesta (non di clamore) che aveva saputo dare tanto filo da torcere a tanti ospiti di Palazzo Chigi.

Rai Tre, ad esempio, in quegli anni era stata ribattezzata “Tele Kabul”, a causa delle sue irriducibili posizioni editoriali non assoggettabili alla volontà dell’esecutivo o del premier di turno. Volendo si poteva scegliere, grazie ad un piccolo e variegato ventaglio di canali da cui attingere informazioni.

Oltre che dell’opposizione, quindi, sento anche fastidio per la totale mancanza di verità oggettiva, perlomeno di un giornalismo neutro, nei limiti del possibile non marcatamente schierato, non di parte. Difficile parimenti sperare in notizie date in pasto al pubblico da angolazioni se non altro diverse. Questo governo ha voluto importare in Italia il giornalismo nato negli Usa ai tempi della Guerra del Golfo, consistente in notizie confezionate dai media tramite la semplice raccolta delle veline ministeriali. Questa pratica consente ai giornalisti di redigere un articolo con un paio di clic: copia e incolla (forse uno sforzo perfino eccessivo a fronte dei magri stipendi che ricevono in cambio).

Noi italiani abbiamo sempre avuto grandi problemi con la verità, che siamo rassegnati a veder spesso sostituire con il “Segreto di Stato”. Una coltre nera di disinformazione, creata magistralmente, copre ancor oggi buona parte della nostra storia postbellica. A distanza di decenni sappiamo poco o nulla sui responsabili della cosiddetta “Strategia della tensione”, così come non ci sono chiari gli accordi Stato-mafia degli anni ’90, e regna ancora il mistero sulla strage di Ustica come su una miriade di scandali che hanno ferito il Paese.

Non siamo a conoscenza, e ci consola che non lo sia neppure il Parlamento, di quante basi americane si trovino sul nostro patrio suolo, e tantomeno con quali accordi intergovernativi esse siano state insediate. Molti anni fa mio padre vinse, quale premio di vendite raggiunte, una delle prime antenne paraboliche: scoprì in quel periodo che si conoscevano più fatti italiani guardando la televisione di Stato messicana che seguendo i nostri telegiornali. Ora il sistema non ammette repliche e neppure dubbi (“Abbi dubbi”, cantava Bennato), sia sui fatti legati alla drammatica crisi internazionale in corso e sia su tante scelte fatte per fronteggiare l’epidemia virale.

In questa curiosa epoca qualsiasi disputa viene giocata sulle fake news: da una parte quelle divulgate dallo Stato, e dall’altra quelle di chi lo contesta aspramente. In mezzo, il disorientamento dell’opinione pubblica, oramai pronta ad abboccare a qualsiasi bufala. Una valanga di informazioni dalle fonti incerte equivale a nessuna informazione, con buona pace della devastazione portata ogni giorno, e con tenacia, ai danni della Costituzione più bella del mondo: la nostra.