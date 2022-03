Come volevasi dimostrare

Dicono che… anzi proprio lo Spiffero aveva detto che in una partecipata dell’Agenzia per la casa di Torino presto ci sarebbe stata l’assunzione di un dirigente a tempo indeterminato e che i giochi erano già ampiamente fatti. Nell’ottobre dello scorso anno, con uno slancio di preveggenza, eravamo stati in grado di tratteggiare l’identikit del beneficiario di un bando che si è appena chiuso. Ebbene, a cinque mesi da quell’articolo, come volevasi dimostrare, ecco l’esito su cui in azienda nessuno aveva dubbi: a vincere il concorso e a sbaragliare la concorrenza degli altri nove candidati è stato infatti Luca Serra, già collaboratore di Franco Maria Botta, assessore regionale nella seconda legislatura di Enzo Ghigo e in quella di Roberto Cota. E dire che pure i sindacati avevano puntato il dito contro certe selezioni in house, senza tuttavia riuscire ad attirare l'attenzione del presidente Emilio Bolla e del suo direttore Luigi Brossa.