Ucraina: Cirio, ogni bimbo Mariupol è un nostro bimbo

"I bambini non hanno bandiera, sono bambini. Ognuno di quei bambini è un nostro bambino". Così, su Facebook, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in un post sulla distruzione dell'ospedale pediatrico di Mariupol. "Continuo a guardare le immagini di quel che resta dell'ospedale devastato dalle bombe - scrive -. E continua a venirmi in mente il nostro Regina Margherita. Ognuno di quei bambini potrebbe essere un nostro bambino. Ognuno di quei bambini è un nostro bambino. E vedere quelle macerie è insostenibile - conclude -. Perché i bambini non hanno bandiera. Un bambino è un bambino".