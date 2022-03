Torino: per la cultura 2 milioni in più a bilancio

Torino investe sulla cultura e mette a bilancio l'11% in più. Si passa, dunque, da 19 milioni e 499 mila euro dell'assestato 2021 a 21 milioni 569 mila del previsionale 2022, con un aumento da 670 mila euro a 1,8 mln per la Fondazione per la Cultura e il nuovo capitolo, preventivato da 1 milione e 750 mila euro, 'Sponsorizzazioni per anniversari e grandi mostre'. A illustrare i dati in Commissione l'assessora Rosanna Purchia che ha annunciato, fra le novità, la partecipazione a un bando del Mic per i parchi, per 2 milioni, con il progetto di rinascita dell'ex zoo di parco Michelotti. "Abbiamo ereditato un triennale che presentava tagli lineari - ricorda - e questo ci ha posto di fronte un grande lavoro di responsabilità. Grazie al sostegno del Governo e a un lavoro sinergico fra noi siamo arrivati a risultato di cui vado molto fiera. Ci presentiamo - sottolinea - con un incremento notevole di fondi e un cambio di passo, con un nuovo capitolo di spesa correlato direttamente a una voce di entrata. Una gestione manageriale che rappresenta un cambio di mentalità". Fra le novità, l'assessora ha annunciato la futura revisione del Regolamento contributi, "per renderlo più snello ed efficiente - ha spiegato - perché se vogliamo far crescere delle realtà culturali bisogna dar loro prospettive, non affogarle in bandi annuali". Inoltre, in sinergia con Anci, la Città vuole creare un ponte culturale tra Torino, la Calabria e la Basilicata.