Tav: Chiomonte, oltre 14 mln in arrivo per opere compensative

A Chiomonte in Valsusa sono in arrivo oltre 14 milioni di euro per realizzare 11 opere compensative legate alla Tav Torino-Lione. Lo prevede una convenzione sottoscritta dal Comune con la Regione per "il finanziamento e la realizzazione delle opere di accompagnamento di priorità 2 della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria". Gli interventi riguardano sentieri turistici, recupero della viticoltura, manutenzione straordinaria dell'impianto idroelettrico Touron, realizzazione di un impianto a biomasse al Frais e di alcuni impianti fotovoltaici e solari termici su edifici pubblici, manutenzione straordinaria delle reti di illuminazione pubblica. E ancora, completamento della rete a metano, nuovo impianto idroelettrico di Combascura, riqualificazione di aree parcheggio, interventi per garantire l'accessibilità ai veicoli alla frazione Frais. "Questi interventi - spiegano il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alle Opere Pubbliche, Marco Gabusi - fanno parte delle 24 opere di accompagnamento cosiddette di priorità 2 della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, il cui finanziamento totale è di 32 milioni. Abbiamo portato avanti un bel lavoro di squadra con tutti i soggetti interessati, e dopo i primi 10 milioni della fase in priorità 1, siamo riusciti sbloccare questi ulteriori 14 milioni. Ora lavoriamo per portare a casa le altre 13 opere in priorità 2 negli altri Comuni per una cifra complessiva di 18 milioni, mentre stiamo già ragionando sull'ultimo blocco di fondi da 57 milioni per le ulteriori opere lungo la linea".