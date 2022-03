Ucraina: Radicali, collaborazionismi con Russia intollerabili

"Apprezzamento" per la netta condanna dell'aggressione all'Ucraina, ma anche perplessità sul "comportamento di due rappresentanti piemontesi tuttora in pesante situazione di collaborazionismo con il regime russo e il regime bielorusso". Lo scrivono i Radicali in una lettera aperta alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a proposito dell'assessore Maurizio Marrone, oggetto di un nuovo ordine del giorno per chiedere la revoca delle deleghe al presidente Cirio, e di Fabrizio Comba, portavoce regionale di Fdi e dal 2016 console onorario della Bielorussia. "Anche rispetto al regime del dittatore Lukashenko che mantiene la Buelorussia in una situazione di non-democrazia, di non-Stato di Diritto - si legge ancora nella lettera - siamo felici di dare atto che Fratelli d'Italia, sia a livello nazionale, sia nel Parlamento Europeo, si è espresso e ha votato con convinzione a favore del ristabilimento delle condizioni di democrazia. Ma allora, e qui ci ripetiamo, come può tollerare che il suo portavoce piemontese non si sia ancora dimesso dalla carica che ricopre, anzi, che non abbia mai pronunciato in questi anni, una sola parola contro il regime di Lukashenko?".