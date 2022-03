ECONOMIA DOMESTICA

Aerospazio, vola l'occupazione

Ogni commessa del settore porta a un incremento di quattro posti di lavoro. Il ruolo del Distretto Aerospaziale per la filiera delle pmi. Quagliotti: "Importante il supporto del territorio e delle istituzioni per rispondere ai grandi progetti"

In un periodo di crisi, segnali positivi per l’occupazione arrivano dallo spazio. Il Distretto Aerospaziale del Piemonte, infatti, accelera e annuncia nuovi posti di lavoro. Tra le aziende che prevedono una crescita dell'organico c'è Thales Alenia Space. È quanto emerso nell'incontro all'Energy Center del Politecnico, organizzato in vista dalla Fiera Internazionale A&T di Torino, in programma dal 6 all'8 aprile all'Oval Lingotto. Per quanto riguarda il settore nel suo complesso il dato più significativo emerso dal convegno è che ogni nuova commessa acquisita da imprese che operano nella filiera dell'aerospazio, porta ad un incremento di quattro nuovi posti di lavoro.

"L'impegno del Distretto Aerospaziale del Piemonte è quello di facilitare l'incontro e le sinergie tra le grandi aziende e le pmi per affrontare le grandi sfide attuali”, spiega la presidente Fulvia Quagliotti. “È importante che il territorio, supportato dalle istituzioni, sia in grado di rispondere alle grandi chiamate sui progetti che riguarderanno il futuro dell'aerospazio cercando anche di assicurare i finanziamenti necessari al fine di consentire l'atterraggio di progetti utili alla crescita economica e professionale del territorio”, osserva la manager.

Nel corso dell’incontro Luciano Malgaroli ceo di Fiera A&T ha sottolineato come “l'aerospazio è una delle filiere che esprime il più alto tasso di innovazione del nostro sistema industriale e anche le testimonianze oggi tracciano chiaramente quale sia la via che le pmi devono percorrere per mantenere o acquisire posizioni di competitività. Una sfida quella della digitalizzazione e della trasformazione tecnologica che le imprese di ogni filiera non possono in alcun modo perdere". Per Andrea Romiti, amministratore delegato di Apr e vicepresidente del distretto “in un momento di grandi tensioni come questo e di incertezza, stare nel distretto per collaborare con altre aziende può essere una grande opportunità”.