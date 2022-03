Covid: Piemonte supera 1mln positivi da inizio pandemia

Il Piemonte supera il milione di positivi dall'inizio dell'emergenza. Sono 2.244 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 7,1% dei 31.503 tamponi eseguiti, che portano il totale a 1.000.422. L'Unità di crisi regionale ha registrato anche quattro decessi, nessuno di oggi, che portano il totale delle vittime a 13.113, e 1.742 guariti, per un totale di 944.579. In calo i ricoveri: sono 29 i pazienti in intensiva (-2), 635 quelli nei reparti ordinari (-19).