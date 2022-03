Piemonte: 30 mila euro annui per cooperative di comunità

La Regione Piemonte stanzia 30 mila euro annui per il triennio 2021-2023 per promuovere le cooperative di comunità, quelle i cui soci sono cittadini di uno stesso territorio che condividono la gestione di servizi essenziali per la comunità in cui vivono. La III Commissione ha espresso oggi a maggioranza parere preventivo favorevole al regolamento attuativo, che ha come punto principale l'istituzione dell'albo regionale delle cooperative di comunità, tenuto dalla Giunta. Il documento è uno dei primi in Italia, insieme a quello della Regione Puglia. "Per sostenere la nascita delle cooperative di comunità - ha detto l'assessore Andrea Tronzano - saranno messi a disposizione finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale dedicati alla fase di start up, meccanismi di agevolazione della capitalizzazione da parte dei soci ordinari e sovventori o concessioni di beni immobili a titolo di comodato gratuito". "Le cooperative di comunità - ha spiegato - possono rappresentare una soluzione per molti borghi e per le aree degradate delle città. Avere una legge che ne aiuta la nascita e le sostiene nelle fasi iniziali è uno strumento in più per incentivarne la creazione, che implica anche nuove forme di occupazione e lavoro".