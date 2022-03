Ucraina: enti non profit Torino fanno squadra, nasce Hope

Sei enti non profit torinesi uniscono le proprie competenze per far fronte all'emergenza umanitaria in Ucraina. Si tratta di 1 Caffè Onlus, Banco Farmaceutico Torino Odv, I Falchi di Daffi, Missionland, Rainbow for Africa e Sermig - Arsenale della Pace, che hanno dato vita a una tavola rotonda di coordinamento per "un intervento organizzato, incisivo e sicuro". "Siamo realtà che operano da sempre al servizio dei più bisognosi - dichiarano i promotori del coordinamento, denominato Hope - Together for Peace -. Vogliamo fare lo stesso per il popolo ucraino: il nostro obiettivo è raggiungere quelle aree considerate più disagiate ancora prima dell'inizio del conflitto, dove l'impatto della guerra si farà sentire in maniera più aggressiva e con carenza di risorse umanitarie". Tra le attività previste dal coordinamento la raccolta e l'acquisto di beni e servizi di prima necessità, da inviare in un centro d'accoglienza al confine tra Ucraina e Romania; raccolta e acquisto di medicinali e attrezzatura per operazioni chirurgiche; trasferimento di personale medico e volontario al confine dell'area del conflitto; creazione di un'unità ospedaliera mobile; accoglienza e assistenza sanitaria a favore dei profughi ucraini.