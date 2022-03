REGIONE

Finpiemonte sorvegliata speciale

La Corte dei Conti accende un faro sulla finanziaria regionale. Ci sono crediti deteriorati per 106 milioni di euro e il controllo da piazza Castello non è stato adeguato. Troppi i casi di imprese inadempienti dopo aver preso i soldi

Per la magistratura contabile Finpiemonte è una “sorvegliata speciale”. A definirla così è la presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti, Maria Teresa Polito, che in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario ammette ci sia un “faro” acceso sulla cassaforte della Regione. “Sono emerse – ha spiegato – significative carenze da parte di Finpiemonte, che non risulta avere adeguatamente gestito il recupero dei crediti; e della Regione, nella misura in cui non ha svolto un’adeguata attività di controllo”. Questo aspetto, secondo il magistrato, è stato “del tutto trascurato per un rilevantissimo lasso temporale”.

La conseguenza è stata “l’accumulo di una mole di crediti deteriorati di rilevante entità, riconducibili a circa 3.500 posizioni” per un credito residuo di “circa 106 milioni di euro”. Ci sono state, inoltre “gravi irregolarità che vedono coinvolti anche diversi istituti di credito cofinanziatori”, oltre alla questione – da anni al vaglio della giustizia penale – della presunta distrazione di fondi da parte di ex amministratori, a partire dall’ex presidente Fabrizio Gatti.

Nel 2021, accogliendo un ricorso della procura, le sezioni unite della Cassazione hanno sancito la piena giurisdizione della Corte dei Conti su Finpiemonte. Il procuratore, Quintino Lorelli, ha accennato all’esistenza di circa 500 fascicoli riguardanti la cassaforte regionale che, comunque, in materia di recupero crediti “ci sta aggiornando regolarmente sulle posizioni affrontate”. Numerose, peraltro, risultano essere le citazioni in materia di responsabilità da malpractice sanitaria e da frodi che vedono Finpiemonte nel ruolo di vittima. “In diversi casi – ha spiegato il procuratore – è emerso che le imprese beneficiarie, una volta percepiti i fondi pubblici, si sono rese inadempienti rispetto agli obblighi amministrativi di rendicontazione e a quello di mantenimento dell’attività imprenditoriale, con palese vanificazione degli obiettivi di interesse pubblico cui il contributo era finalizzato”. Si tratta di importi anche elevati: in un caso erano stati erogati a fondo perduto 490 mila euro a fronte di un finanziamento di 1,1 milione.

Nonostante l'emergenza sanitaria e le carenze nell’organico, in Piemonte la Corte dei Conti “conferma il trend positivo degli ultimi anni in termini di efficienza e rapidità dei giudizi” afferma la presidente Cinthia Pinotti. È cresciuta l’attività della procura con 4.887 procedimenti nel 2021, mentre gli “avvisi di formale avvio” (equivalente all’informazione di garanzia) sono stati 252, oltre il doppio rispetto ai 112 del 2019. Quanto alla Corte, che ha dovuto operare con solo tre magistrati a tempo pieno (più il presidente) e uno in assegnazione aggiuntiva, con una scopertura del 36%, i giudizi definiti in materia di contabilità pubblica sono stati 712, di cui 90 su responsabilità amministrativa. L’indice di ricambio (il numero dei procedimenti definiti ogni 100 depositati nell’anno di riferimento) tocca il 108% nei giudizi di resa del conto e il 226% per quelli pensionistici. Gli importi liquidati nelle sentenze di condanna ammontano a circa 5,7 milioni.