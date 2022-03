Centrodestra: Napoli, in Piemonte Fdi-Lega come parenti serpenti

Leali alla coalizione, leali al presidente Cirio ma fra loro si parlano a suon di carte bollate: Fratelli d'Italia e Lega si ritrovano così a litigare per l'esclusione di FdI dall'Ufficio di presidenza della Regione. E il partito di Meloni ha pensato bene di impugnare la votazione, avvenuta l'8 febbraio scorso utilizzando lo strumento della posta certificata, davanti al Tribunale amministrativo regionale. La vicenda non è affatto minore. Riguarda le nomine ai vertici del Consiglio regionale e il fatto che due partiti alleati si parlino attraverso un ricorso al Tar la dice lunga sullo stato di salute del rapporto politico. In Piemonte si replica quello che di fatto accade sul piano nazionale, con il partito di Salvini che si sente braccato dalla concorrenza di Fratelli d'Italia, con Meloni più lesta di riflessi, per esempio, nel comprendere la posta in gioco con l'invasione russa dell'Ucraina, dove Salvini ha scelto una via incomprensibile e intollerabile per il sistema delle alleanze dell'Italia. Accade, insomma, che a Torino si è manifestato in tutta la sua forza il conflitto non più solo latente fra i due partiti maggiori del centro-destra. Come i parenti serpenti, anche Meloni e Salvini incrociano le sciabole per la leadership della coalizione, con Forza Italia nel ruolo di parente povero". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia.