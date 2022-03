Torino: parte piano assunzioni, anche 1.000 talenti per Pnrr

Via libera della Giunta comunale al Piano assunzioni 2022, che prevede, fra l'altro, l'assunzione di nuovi '1.000 giovani talenti' con la qualifica di funzionario e che saranno destinati ai progetti inerenti a Pnrr e fondi europei. Un piano di rinforzo della macchina comunale - sottolinea la vicesindaca con delega al Personale, Michela Favaro - "reso necessario per le numerose cessazioni dal servizio e per le esigenze legate all'attuazione dei progetti legati al Pnrr. Si tratta di inserimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi prefissati dall'amministrazione che provvederà a inserire nuovo personale in tutti i comparti in sofferenza per garantire la continuità e la qualità dei servizi comunali". Nel dettaglio è prevista l'assunzione di 60 educatori di asilo nido, 40 insegnanti di scuola d'infanzia; 22 assistenti sociali, 8 educatori professionali e 3 mediatori penali. Saranno inoltre convertiti in contratti a tempo indeterminato gli attuali contratti di formazione e lavoro nell'ambito della vigilanza. "Procederemo a nuovi inserimenti - precisa Favaro - anche al livello dirigenziale, per colmare, almeno in parte, la strutturale carenza di dotazione organica ridotta attualmente di circa il 50%". In questo livello le nuove assunzioni saranno 27. "Le risorse umane - conclude la vicesindaca - sono la componente essenziale per qualsiasi lavoro, lo sono ancora più per un ente pubblico e per l'erogazione di servizi destinati ai cittadini. Per la Città avere le persone giuste, motivate e competenti è un'assoluta priorità".