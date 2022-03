Servizio civile, a Torino quasi 1.500 domande

I giovani torinesi vogliono mettersi al servizio degli altri. Sfiorano infatti le 1.500, esattamente 1.486, le domande presentate da ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni per il Servizio Civile Universale, a fronte di 430 posti disponibili nei 58 progetti presentati dalla Città di Torino e dagli enti partner. Le selezioni cominceranno nelle prossime settimane nei servizi della Città, come biblioteche civiche, Archivio Storico, servizi sociali e d'informazione, e in altri enti pubblici e del privato sociale del territorio, mentre l'inizio del servizio è previsto entro l'estate. Dal giugno 2002 la Città ha gestito quasi 5 mila volontarie e volontari che hanno scelto di svolgere il Servizio Civile e tra loro anche l'attuale assessora Carlotta Salerno. "Sono stata tra le prime servizio civiliste della Città di Torino nel 2002 - ricorda - ed è stata un'esperienza meravigliosa che porto ancora nel cuore. E' un'esperienza qualificante che unisce l'impegno civico a un compenso e sono felice che le domande siano state così tante perché sono il sintomo di una grande voglia di crescita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi".