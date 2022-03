Dea Capital: in utile nel 2021, dividendo straordinario

Dea Capital ha chiuso il 2021 con Combined Assets Under Management pari a circa 26.500 milioni, in crescita dell'11% rispetto al 2020, integrando quanto riconducibile a Quaestio Capital Sgr. L'utile netto è di 23,8 milioni , in crescita da 20,4 milioni grazie al contributo a livello sia di Piattaforma di Alternative Asset Management, sia di Portafoglio Investimenti. La posizione finanziaria della societa' quotata del gruppo De Agostini è positiva per 135,9 milioni rispetto al dato adjusted (per la distribuzione del dividendo straordinario di 26,1 milioni avvenuta a maggio scorso) di 99,9 milioni del 2020 grazie al flusso di cassa operativo della Piattaforma di Alternative Asset Management e alla dismissione della residua partecipazione indiretta in Migros. ll Cda proporrà all'assemblea di rinviare a nuovo, a integrale copertura delle perdite pregresse, una quota dell'utile pari a 8,3 milioni e procedere alla costituzione di una riserva indisponibile per la quota residua dell'utile. Nel contempo proporrà ai soci la distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo azioni nella misura di 0,10 euro per azione, come dividendo straordinario.