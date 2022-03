POLVERE DI (5) STELLE

Su Pd (e Lo Russo) 5 Stelle divisi

Con consensi in picchiata ed esponenti locali che trovano rifugio sotto l'ala dem, il capogruppo al Comune di Torino Russi è rimasto l'unico a condurre una strenua opposizione. L'ex candidata sindaca Sganga tace e profetizza: "Tanto è lì che finiremo"

Tra lotta e realtà. Così, giorno dopo giorno, si consuma un Movimento che tra le sue cinque stelle non ne trova una a indicare la via. Se a livello nazionale la crisi in Ucraina ha tolto dalla scena Giuseppe Conte e gli iscritti snobbano le consultazioni online sullo statuto, a livello locale ci si muove in ordine sparso. Ad Asti e Alessandria quel che resta dei grillini ha scelto l’alleanza con il Partito democratico, a Cuneo andranno per conto loro, dritti verso l’irrilevanza. E a Torino? Dopo essere stati disarcionati dai dem, i pentastellati stanno conducendo un’opposizione muscolare a Stefano Lo Russo e alla sua maggioranza. Proprio come l’attuale sindaco fece all’indomani del successo di Chiara Appendino: senza esclusione di colpi (anche bassi). Idee politiche s’intersecano con questioni personali in una città che ormai fa storia a sé e in cui Pd e Cinquestelle procedono su strade parallele, senza quasi mai parlarsi, mentre nel resto d’Italia proseguono le manovre di avvicinamento. Il principale interprete di questa linea oltranzista è il capogruppo Andrea Russi, mentre l’ex candidata sindaca Valentina Sganga è silente da mesi e Tea Castiglione ancora fatica a orientarsi nel mare magnum di delibere e ordini del giorno.

Tra coloro che in Sala Rossa siedono alla destra del sindaco, Russi è l’unico che, a colpi di interpellanze, sta incalzando l’amministrazione: sul bando del capo di gabinetto, sull’aumento delle tasse e tra poco anche su Iren e i passi avventati compiuti dal notaio Andrea Ganelli, eminenza grigia del sindaco sulle nomine. Russi, tra gli eletti il più vicino ad Appendino e con alle spalle una tornata amministrativa, ha saputo costituire in breve tempo una task force pronta ad aiutarlo in modo informale: qualche ex assessore, funzionari e dirigenti rimasti fedeli a chi c’era prima. È lui, il tecnico radiologo di 39 anni che la sindaca voleva come suo successore, l'ultimo dei giapponesi che si ostina a opporsi al Pd mentre nei palazzi romani si costruisce “l'alleanza strategica”? Di certo, con un centrodestra ancora inconsistente nelle dinamiche d’aula, si è ritagliato il ruolo di spina nel fianco del centrosinistra.

Da quando è iniziata la consiliatura, l’ex capogruppo e candidata sindaca Sganga, invece, non è pervenuta. Non interviene, non presenta atti, non rilascia interviste. I battibecchi con l’altra parte dello schieramento che era solita ingaggiare fino prima delle urne sono ormai un ricordo. Che succede? È noto quanto lei rappresenti l’ala sinistra del Movimento torinese: non è un mistero il suo sostegno a Lo Russo durante il secondo turno mentre Russi e Appendino facevano il tifo per Paolo Damilano. Siede all’opposizione e guarda i banchi di maggioranza: “Tanto prima o poi è lì che finiremo” ammette profetica a chi ne raccoglie le confidenze. Le voci di un suo trasferimento al centrosinistra, però, sono premature: “Non potrei mai, sono stata la candidata a sindaca del Movimento” risponde a chi la blandisce. Resta, però, una distanza nei confronti del suo capogruppo e anche di una leadership nazionale che finora non ha saputo dare un’identità al partito. Anche per il Pd, il M5s non è più un problema: “Un’alleanza con loro sarebbe stata pericolosa quando noi eravamo gli azionisti di minoranza, ora veleggiano con percentuali ben al di sotto delle nostre e il trend mi pare in discesa” spiega un dirigente locale dem.

Sul territorio regna il silenzio. Il gruppo attivisti di Torino non si riunisce più dalla campagna elettorale. L’ultima volta è stata tra il primo turno e il ballottaggio, da allora nulla: anche tra i militanti, dopo la sbornia di cinque anni fa c'è una certa rassegnazione. Appendino, a parte il suo incarico nazionale e qualche estemporanea uscita sui social, pare defilata. E così, pure i militanti vanno avanti tra lotta e realtà, con un futuro ormai segnato: “Diventeranno la nuova Italia dei valori, una costola del Pd” è la profezia di un grillino (deluso) della prima ora.