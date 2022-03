Ucraina: Lo Russo, evitare l'allargamento del conflitto

"Dobbiamo assolutamente evitare un allargamento del conflitto". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine della manifestazione contro la guerra in Ucraina che si è svolta oggi nel capoluogo piemontese. È fondamentale - ha aggiunto - lavorare per sostenere tutti gli sforzi diplomatici rivolti a impedire un allargamento del conflitto. Le città del consorzio Eurocities sono al fianco dei governi europei che lavorano per questo obiettivo". Il sindaco ha anche ribadito che il Comune sta collaborando con la rete cittadina di solidarietà e di accoglienza, e ha affermato per ora i profughi arrivati sul territorio "ci risultano essere qualche centinaio".