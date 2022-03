Carceri: Garante, impulso Cartabia a chiudere reparto Torino

"Fin dal 2017 il Garante nazionale chiede la sua chiusura senza che le autorità penitenziarie e sanitarie abbiano adottato azioni risolutive. Il Garante auspica che l'intervento della Ministra dia un chiaro impulso per la chiusura del reparto" Così, su Twitter, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, in merito alla visita del ministro Marta Cartabia al carcere di Torino, dove ha vistato anche il cosiddetto reparto 'filtro'. "Ho visto un reparto 'A' inguardabile per la disumanità, tanto per le condizioni in cui deve operare la polizia penitenziaria quanto per quelle in cui si trovano i detenuti - ha detto ieri il Guardasigilli al termine della visita -. Ma ho anche visto il volto di un ragazzo che il 30 marzo si laurea dopo aver svolto un percorso di studio proprio all'interno del carcere. La speranza è allargare lo sguardo per vedere gli aspetti positivi", ha detto ieri la Guardasigilli, che al termine della visita si è detta "fiduciosa nonostante tutto che il carcere possa diventare ciò che la Costituzione prevede che sia".