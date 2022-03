Ucraina: console a Torino, colpito da marea di solidarietà

"Sono colpito da questa marea di solidarietà. Una mobilitazione che non avevo mai visto. Ma non mi sorprende: so che Torino non è insensibile ai temi della pace". Lo ha detto Il console onorario dell'Ucraina, Dario Arrigotti, al presidio che si è tenuto nel capoluogo piemontese in adesione a "Cities Stand With Ukraine", la manifestazione della città europee aderenti a Eurocities per dire no alla guerra. Il sindaco, Stefano Lorusso, ha parlato della "incredibile rete di assistenza e di solidarietà che Torino sta mettendo in campo". "Quando l'emergenza chiama - ha aggiunto - la nostra città risponde".