Torino: Barriera Milano, 100 controllati e 3 arresti

Sono oltre 100 le persone controllate nell'operazione condotte dalla Polizia di Stato negli ultimi giorni nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Nell'ambito dei controlli straordinari, 3 gli arrestati: due cittadini africani trovati in possesso di numerose dosi di crack e un marocchino, accusato di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale per aver aggredito i poliziotti che lo stavano soccorrendo dopo averlo trovato ubriaco. L'uomo è stato denunciato anche per danneggiamento, oltraggio e rifiuto di indicare le proprie generalità.