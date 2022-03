Pd, inopportuna nomina Garcea in Commissione legalità

"Premesso che siamo assolutamente garantisti e che il consigliere comunale Domenico Garcea non è indagato o sotto indagine, mettiamo però l'accento sulla questione dell’opportunità di partecipare alla Commissione Speciale sulla Legalità. Questo, a tutela soprattutto dello stesso consigliere di Forza Italia". Il segretario metropolitano del Pd di Torino, Marcello Mazzù, interviene così sulla nomina dell'esponente azzurro, parente alla lontana con il boss della 'ndrangheta Onofrio Garcea, nella commissione Legalità di Palazzo Civico. La questione è stata sollevata nei giorni scorsi. "E' evidente che ci si aspetti da chiunque, ma soprattutto da un Consigliere rappresentante delle Istituzioni, che la sua posizione di condanna e denuncia nei confronti delle associazioni malavitose e di qualsiasi forma di illegalità sia inequivocabile, forte e chiara", afferma il segretario dem. La vicenda sembra aver creato non pochi imbarazzi, ma Garcea non ci sta. E, nel ribadire la sua "totale e incondizionata distanza da qualsivoglia organizzazione criminale, ivi compresa la Ndrangheta", oltre ad assicurare "immediata querela" nei confronti di chi si renda protagonista di calunnia o diffamazione, ricorda di essere stato votato in Commissione legalità "da tutto il Consiglio comunale della Città di Torino proprio per l’onestà e la trasparenza che hanno da sempre caratterizzato la mia vita privata e il mio impegno politico".