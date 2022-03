SACRO & PROFANO

Susa avrà un vicario per la Valle,

suor Bissi "consigliori" del vescovo

Don Repole, in attesa dell'insediamento, prepara il messaggio da indirizzare ai fedeli. A Vercelli rende omaggio alla religiosa molto influente nella Chiesa piemontese. Il destino segnato della piccola diocesi alpina: verrà soppressa, ma non subito

Nei giorni scorsi si è svolto il ritiro di Quaresima del clero a Villa Lascaris, tenuto dall’amministratore apostolico Cesare Nosiglia e al quale ha partecipato anche il nuovo arcivescovo di Torino che sta lavorando al messaggio da inviare ai fedeli per la sua ordinazione. Don Roberto Repole non aveva però nei giorni precedenti mancato di recarsi a Vercelli per rendere omaggio a quella eminente figura di religiosa che risponde al nome di suor Anna Bissi. Psicologa e psicoterapeuta, fondatrice della Fraternità della Trasfigurazione, è stata decisiva nel percorso vocazionale e nella carriera di diversi preti torinesi. Suor Anna, ispiratrice del prefetto della congregazione per l’educazione cattolica e i seminari, il cardinale vercellese Giuseppe Versaldi, veste da laica e si presenta come una vispa e colta vecchietta. Secondo alcuni, sarebbe lei la vera erede di don Sergio Boarino e alcune sue religiose già prestano servizio presso il vescovo di Asti, monsignor Marco Prastaro, e non è detto che non arrivino in via Arcivescovado. Sempre che il nuovo arcivescovo voglia andarvi a risiedere.

L’unione in persona episcopi a Torino rappresenta per la diocesi di Susa il preludio alla sua soppressione. Di questo molti fedeli della piccola diocesi alpina ne sono ben consci, anche se hanno sperato fino all’ultimo che la Santa Sede nominasse loro un vescovo, così come aveva fatto fin da quando fu eretta da papa Clemente XIV nel 1772 con la bolla Quod Nobis. Con somma discrezione, come nello stile dell’uomo, monsignor Alfonso Badini Confalonieri, ultimo vescovo residenziale, aveva invano manifestato le ragioni di carattere storico-culturale e soprattutto pastorali – sia a Roma, sia presso i confratelli piemontesi – per cui Susa dovesse continuare ad avere un suo ordinario.

Nato nel 1944 da nobile famiglia piemontese, Badini Confalonieri si laureò in economia e, al pari di Enzo Bianchi, iniziò la professione di dottore commercialista a Torino. Maturata la vocazione sacerdotale, il giovane Alfonso entrò nel seminario di Susa – si dice avviato dal padre Vittorio (1914-1993), deputato liberale, sottosegretario in vari governi e poi ministro – per sottrarlo al clima di contestazione che allora imperava a Torino. Ordinato sacerdote nel 1978, dotato di qualità amministrative e di gestione, entrò nel 1981 al servizio della Santa Sede presso l’Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) in cui si distinse per rigore e professionalità, ma dove – inopinatamente – l’allora segretario di Stato cardinale Angelo Sodano lo trasse per inviarlo vescovo a Susa nel 2001. All’epoca si disse che la sua nomina episcopale fu caldeggiata dallo stesso Sodano per evitare che lo zelante prelato torinese approfondisse troppo e a fondo il problema dei numerosi immobili vaticani dati in uso gratuito ai monsignori della curia romana, pensando magari di metterli a reddito. Prudentissimo e circospetto, non troppo caratterizzato teologicamente, di lui nei suoi 20 anni di episcopato non si ricordano interventi significativi o qualificanti. Persino su un problema lacerante e divisivo come la Tav monsignor Badini Confalonieri è riuscito a non prendere mai posizione alcuna e a rifiutare ogni dichiarazione che non fosse di una genericità disarmante. Allo scadere dei 75 anni le sue dimissioni sono state immediatamente accolte dalla Santa Sede e si è ritirato – in buona salute – nella casa di famiglia a Bardonecchia.

Oggi la diocesi di Susa ha trenta preti – perlopiù anziani – che si spendono generosamente nelle sue 61 parrocchie ma che arrancano sempre di più. Personaggi di rilievo nel clero sono don Gianluca Popolla, classe 1968, ordinato nel 1994, cancelliere vescovile, parroco di Chiomonte e Gravere, nonché responsabile incaricato regionale per i beni culturali e l’edilizia di culto, monsignor Claudio Iovine, classe 1959, ordinato nel 1983, tornato in diocesi nel 2013 dopo essere stato per anni officiale della Congregazione per le Cause dei Santi e attualmente parroco di Condove, don Luigi Chiampo, classe 1959, ordinato nel 1988, parroco di Bussoleno, Chianocco e Bruzolo nonché direttore della pastorale dei migranti. Sicuramente dal clero valsusino l’arcivescovo Repole trarrà un vicario generale per la Valle in quanto la soppressione della diocesi non è alle viste, se soltanto si prende il caso di Fossano che, unita in persona episcopi a Cuneo nel 1999, lo rimane tutt’ora semplicemente per poter beneficiare dei contributi dell’otto per mille, anche se è in corso il lungo e non concluso processo che si concluderà con la piena unione a Cuneo. Così sarà il destino di Susa, annessa a Torino, ma con un simulacro di autonomia.

È arrivato nelle librerie il libro di Nicola Bux e Aldo Maria Valli dal titolo Il cambio della guardia. Bose ed Enzo Bianchi come esempio di transizione della nuova Chiesa (edizioni Fede e Cultura) uno dei pochi testi che, pur prendendo spunto dalle ultime e note vicende che hanno coinvolto la comunità, si spinge ad esaminare e a mettere in luce come si collochi il pensiero di Enzo Bianchi nel quadro della dottrina cattolica e in che misura la sua esperienza ecumenica possa essere definita autenticamente monastica. Un pensiero, quello del fondatore di Bose, più che teologico, di natura filosofica religiosa, coltivato con il plauso della cultura laicista e dei settori progressisti della Chiesa, solo apparentemente propensi a celebrare la sinodalità e la compartecipazione.