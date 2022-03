Covid: in Piemonte 1.902 nuovi casi, +3 ricoverati

Si mantiene poco al di sotto dei 2.000 nuovi casi al giorno la diffusione del Covid in Piemonte. Oggi, nei dati del bollettino dell'Unità di Crisi della Regione, sono 1.902, pari al 6,8% di 27.796 tamponi eseguiti, di cui 24.136 antigenici. Lieve calo nel numero dei ricoverati in terapia intensiva: -2 (con totale aggiornato a 27); lieve incremento negli altri reparti, +5 (totale a 595). Due i decessi, nessuno di oggi, il totale da inizio pandemia è ora di 13.119 morti positivi al virus. I nuovi casi di guarigione sono 1.791, le persone in isolamento domiciliare 42.417. Il totale dei casi positivi da inizio pandemia in Piemonte diventa 1.004.269, i guariti 948.111.