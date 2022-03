Incidenti stradali: motociclista muore a Torino

Un motociclista di 41 anni è morto la notte scorsa a Torino in un incidente stradale. E' accaduto in corso Ferrucci all'angolo con via Virle. L'uomo era alla guida di una Harley Davidson che è uscita di strada. Non sono stati coinvolti altri veicoli. La polizia municipale sta svolgendo gli accertamenti.