POLITICA & GIUSTIZIA

Rimborsopoli, la legge non è stata uguale per tutti

L'ex governatore del Piemonte Cota commenta le motivazioni della sentenza d'Appello che ha inflitto condanne pesanti a lui e ad altri 18 consiglieri regionali della VII legislatura. La tragedia di Burzi e le disparità di trattamento

Ho letto le motivazioni della sentenza di appello bis nella vicenda definita come “Rimborsopoli”. Vicenda che ha avuto un risvolto tragico con la scomparsa di Angelo Burzi.

Innanzitutto, in questa situazione va sempre ribadito che il sottoscritto, come Burzi, è stato assolto in primo grado. Con riferimento alla mia posizione, tutte le spese sono state spiegate una per una in due anni di pubblico dibattimento anche attraverso testimonianze (con tanto di ricostruzione di piccoli errori). Testimonianze che non sono state riassunte dalla Corte di Appello. Anche le spese che gli attuali giudici definiscono come “eccentriche e stravaganti”. Quello che scrive il Presidente della Corte di Appello nelle motivazioni è dunque in totale contrasto con quanto sostenuto dai giudici di primo grado che mi hanno assolto. Non penso che i giudici di primo grado (purtroppo la Presidente Bersano è scomparsa) siano degli stupidi.

Va detto che le spese che mi riguardavano, oggetto del giudizio appello bis (circa 11mila euro) erano meno della metà di quelle originariamente contestate e che l’importo in discussione era tra i più bassi. Inoltre, durante il mio mandato, ho volontariamente rinunciato a percepire dalla Regione importi consistenti a cui avevo diritto. La mia buona fede è stata inequivocabilmente affermata da tre giudici di primo grado che hanno ritenuto complessivamente legittime le mie spese e che mi hanno assolto “perché il fatto non sussiste”.

Detto questo, vorrei capire come, a proposito di trasparenza, concetto richiamato anche dai giudici della Corte d’ Appello, come si declina il principio “la legge è uguale per tutti”. Ciò in quanto vi sono posizioni che risultano essere state archiviate o che hanno beneficiato di sentenze di assoluzione non impugnate che sia quantitativamente che qualitativamente non ritengo migliori della mia ai fini di una valutazione da parte del giudice penale. Senza parlare del paradosso di chi è stato archiviato perché gli scontrini erano spariti. Costoro non hanno dovuto subire quattro processi (saranno almeno cinque). Si tratta di persone che sicuramente hanno potuto beneficiare di una particolare benevolenza mediatica, ma non di sconosciuti, tanto che oggi sono sulla scena politica. Mi pare di capire che per me la legge sia un po’ meno uguale.