Tortona in rosa per la ricerca contro il cancro

Tortona si tinge di rosa per aiutare la ricerca contro il cancro. E' stata un successo l'edizione di "Just The Woman I Am, organizzata da Derthona Basket e Azalai ASD (corse e camminate nel territorio tortonese) in collaborazione con il Comune. Tra i partecipanti il sindaco Federico Chiodi. L'evento, dal 2014, è promosso dal Cus Torino con Università e Politecnico. Il percorso, con partenza dal Palazzetto dello Sport di fronte al Municipio, si è snodato tra il centro storico e il parco del Castello, dove camminatori e runners hanno potuto godere della vista che si ha dalla Torre.