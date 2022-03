Ucraina: a Vercelli 40 profughi grazie a benefattore

Una quarantina di profughi dall'Ucraina sono arrivati a Vercelli nelle scorse ore grazie ad un blitz di Carlo Olmo, l'avvocato e benefattore vercellese che durante la fase più acuta della pandemia aveva donato migliaia di mascherine e protezioni ai medici; un gesto che gli era valso il titolo di Cavaliere della Repubblica. Sono state fatte salire su due pullman nella città di Zahony, al confine tra l'Ungheria e l'Ucraina, dove sono anche stati scaricati gli aiuti umanitari raccolti da alcuni comuni del Vercellese e dall'Ordine dei Medici di Vercelli. L'arrivo nel capoluogo eusebiano è avvenuto davanti all'ospedale Sant'Andrea, dove alle 40 persone è stato fatto il triage e tampone rapido (negativo per tutti). Ora le famiglie saranno smistate nelle case dei cittadini di Vercelli e provincia che hanno dato disponibilità ad accoglierle temporaneamente. "Per loro - spiega Olmo - sarà una permanenza provvisoria, in attesa di poter rientrare nella loro patria. Ad attenderci davanti al Sant'Andrea c'erano molti vercellesi che hanno riservato un'accoglienza strepitosa, dimostrando calore e vicinanza a queste persone fuggite dalla guerra".