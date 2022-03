Ucraina: raccolta firme radicali a Torino, "Putin all'Aja"

"Fioccano le firme". Così Igor Boni, presidente di Radicali Italiani, ha commentato l'andamento del "primo banchetto per Putin all'Aja", allestito oggi a Torino. "Grande commozione - aggiunge - per i cittadini ucraini appena arrivati a Torino che firmano e ci ringraziano". La petizione può anche essere sottoscritta on line all'indirizzo internet radicali.it.