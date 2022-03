Covid: Piemonte, da inizio epidemia superato 1 mln casi

Sono 1.335 i nuovi casi di positività al Covid in Piemonte. Il numero corrisponde all'8,4% di 15.872 tamponi eseguiti. I ricoverati in terapia intensiva sono 27 (invariato rispetto a ieri), in altri reparti 597 (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 42.710. Dall'inizio dell'epidemia i casi sono 1.005.604. Con i tre decessi segnalati dall'Unità di crisi (nessuno avvenuto oggi) il totale è salito a 13.122.