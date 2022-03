Rifondazione comunista, Deambrogio nuovo segretario regionale

Alberto Deambrogio è il nuovo segretario piemontese di Rifondazione comunista. Lo ha eletto il congresso regionale del partito in sostituzione di Fabio Panero, che lascia l'incarico dopo otto anni. Operatore sociale casalese, ex consigliere regionale, il neo segretario ha indicato due priorità: lavorare alla costruzione di una sinistra larga e alternativa agli attuali schieramenti e contrastare le politiche dell'attuale amministrazione regionale di centrodestra. "Chi fa l'opposizione in Consiglio regionale del Piemonte condivide con la maggioranza responsabilità di governo con Draghi a Roma - osserva Demabrogio -. Siccome non è un caso, bisogna lavorare a una alternativa che sia in grado di andare oltre la teatralizzazione dell'opposizione e della privatizzazione della politica come pura organizzazione del consenso senza volontà di cambiamento".