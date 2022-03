Caro carburante: Confartigianato, governo intervenga subito

"E' un ciclone quello che sta investendo il servizio di Trasporto persone, che conta in Piemonte circa 2.343 imprese artigiane con oltre 4.000 addetti. Gli aumenti vertiginosi di questi ultimi mesi delle materie prime, di luce e gas, riguardano anche il gasolio per autotrazione, che è ancora largamente il carburante più diffuso". Così Carlo Boglione, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Trasporti Taxi, e Eraldo Abbate, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Trasporti NCC, che chiedono al governo "provvedimenti immediati per alleggerirre la pressione sulle imprese". "Oggi è ancora più urgente porre subito rimedio alla drammatica situazione che potrebbe far diventare conveniente per le imprese spegnere i motori anziché continuare a viaggiare in perdita - afferma Baglione - con conseguenze devastanti per la ripresa economica in atto. Voglio ricordare che il costo di un pieno per un taxi è passato da 87 euro a 145. Una follia! La situazione è talmente grave che le imprese non sono piu' in grado di garantire i servizi. Per tale ragione chiediamo al Governo strumenti nuovi che consentano di assorbire le perdite di fatturato a fronte dei maggiori costi e formule nuove che ridisegnino e riprogrammino la domanda di mobilità consentendo alle imprese di questo comparto di ricominciare a lavorare".