Dodicenne cade da palazzina, nessun danno cerebrale

Dovrà essere sottoposto ad altri interventi il dodicenne ricoverato ieri all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo essere precipitato dal balcone al quarto piano di una palazzina di Pallanza. Nelle scorse ore i sanitari hanno stabilizzato le fratture più importanti, quella al bacino e al femore sinistro e suturato una brutta ferita al piede sinistro. In giornata verrà sottoposto a una nuova tac di controllo, ma dai primi accertamenti non ha riportato gravi danni a livello cerebrale. Nessun problema anche all'addome e al torace. La prognosi resta riservata. Il ragazzino è precipitato sul retro dell'edificio. A dare l'allarme un passante, che ha allertato il 112. Subito soccorso, è stato trasferito in elicottero al Regina Margherita. Spetta ora alle forze dell'ordine, che hanno raccolto alcune testimonianze, stabilire che cosa sia accaduto, anche se in base al primo lavoro investigativo si tende a escludere l'incidente, e così pure il coinvolgimento di altre persone.