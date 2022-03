Covid: 1.892 positivi e 5 morti in Piemonte, +24 ricoveri

Tornano ad aumentare, come non capitava da diversi giorni ormai, i ricoveri per Covid in Piemonte. Se i pazienti in terapia intensiva sono sempre 27, come ieri, nei reparti ordinari si registrano 24 nuovi ricoveri, che porta il totale dei pazienti a 621. L'Unità di crisi regionale ha registrato anche 1.892 nuovi casi di persone positive al Covid-19, il 7,7% dei 24.543 tamponi eseguiti, e cinque decessi, nessuno relativo alla giornata di oggi. I guariti sono 1.728. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 1.007.496 positivi, 13.127 decessi e 950.886 guariti.