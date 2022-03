Da Gallina a Quaglia

Dicono che… sia tra i pochi uomini di potere che alle auto blu predilige le autostrade. E così pare proprio che nel lungo carnet di incarichi in capo al presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia, stia per aggiungersene un altro: quello al vertice del consiglio di amministrazione di Sitaf, la società che gestisce la Torino-Bardonecchia e il Traforo del Frejus. Una nomina in rappresentanza del gruppo Gavio che si aggiunge a quelle al vertice dell’Asti-Cuneo, della Satap (Torino-Piacenza) e pure di Bus Company. Quaglia prenderà il posto dell'ingegner Sebastiano Gallina che resta comunque nell'orbita Gavio e otterrà nuovi incarichi nelle società del gruppo tortonese. Da Gallina a Quaglia ma sempre il solito serraglio.