Reply: nel 2021 crescono fatturato e utile

Il gruppo Reply ha chiuso l'esercizio 2021 con un fatturato consolidato di 1,483,8 miliardi di euro (+18,7% rispetto al 2020). L'Ebitda consolidato è stato di 262,8 milioni (+26,4%), l'Ebit di 209,3 milioni (+23,4%). Il risultato netto di gruppo è stato pari a 150,7 milioni (+21,9%) e il Cda ha deciso di proporre alla prossima assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,80 euro per azione, che verrà posto in pagamento il 25 maggio, con data di stacco dividendo fissata il 23 maggio. La posizione finanziaria netta del gruppo al 31 dicembre 2021 è positiva per 193,2 milioni. "Il 2021 - ha commentato Mario Rizzante, presidente di Reply - è stato un anno molto positivo per il nostro gruppo, sia in termini di crescita di fatturato che di marginalità. In questi mesi abbiamo continuato a investire, acquisendo ulteriori quote di mercato in Europa, Inghilterra e in Nord America e abbiamo arricchito di nuove componenti le nostre offerte principali sul cloud, l'intelligenza artificiale, la robotica e i veicoli connessi". "Il futuro che ci si prospetta - conclude - rimane per il momento ancora incerto: se l'emergenza sanitaria appare al momento sotto controllo nei Paesi dove siamo presenti, il recente scoppio della guerra ai confini orientali dell'Europa sta accrescendo una situazione di tensione su tutti i principali mercati, con conseguenze a medio e lungo termine difficilmente anticipabili".