ECONOMIA & TRASPORTI

Il Piemonte punta sulla logistica,

rinasce l'Interporto di Orbassano

A Sito lavori di ammodernamento per accogliere i treni merci da 500 e 750 metri. Investimento da 3 milioni di euro. Cirio: "La nostra regione al centro della mobilità" tra Torino-Lione e la direttrice del Terzo Valico

Con i lavori di ammodernamento della piattaforma logistica da 100mila metri quadrati di Orbassano, per poter accogliere i treni merci da 500 e 750 metri, il Piemonte conferma di voler puntare sulla logistica, settore nel quale intende diventare un punto di riferimento a livello europeo. I lavori, della durata di due anni e per un investimento di oltre 3 milioni di euro, sono stati presentati questa mattina dal governatore Alberto Cirio, assieme agli assessori regionali Andrea Tronzano e Marco Gabusi. “L’Interporto Sito renderà il Piemonte il cuore logistico dell’Europa – sottolinea Cirio –. Questa è una giornata storica per la nostra regione, che ha sempre patito una certa marginalità rispetto a Roma e che ora si trova, al contrario, ad essere al centro della mobilità e, quindi, dell’economia europea. Credo che i piemontesi non siano ancora consapevoli di questo patrimonio e delle sue potenzialità future. Lo sviluppo del Sito vorrà anche dire più posti di lavoro, più servizi e più attività internazionale. Qui da noi si incontreranno due assi centrali, come la Lisbona-Kiev e la Genova-Rotterdam” conclude Cirio, secondo il quale la rotaia sarà sempre più centrale nella mobilità del futuro. “Incalzerò il governo perché vengono incentivati i servizi, in primo luogo le dogane”.

“Si tratta di un lavoro davvero importante per il futuro del Piemonte, legato economicamente alla vittoria del bando per la Mobilità e la Sostenibilità lanciato due anni fa e rivolto agli interporti italiani. – aggiunge il presidente di Sito Giovanni Battista Quirico –. Abbiamo firmato l’appalto una decina di giorni fa e i lavori sono partiti. In particolare verranno allungati due binari di 750 metri, per raggiungere gli standard internazionali richiesti, particolarmente cruciali considerando che siamo a 600 metri dal futuro scalo della Tav. Verranno inoltre creati due nuovi piazzali, fatti interventi sulle radici di tutti i binari, sull’impianto d’illuminazione e in altri settori”.

La Regione ha stanziato 13 milioni per interventi di potenziamento dello scalo ferroviario e in particolare dell’area intermodale. Recentemente è stato inserito Sito anche nel dossier dei luoghi candidati a diventare Zona logistica Semplificata Zls del porto e retroporto di Genova, un elemento di particolare interesse per gli investitori perché offre regimi autorizzativi burocratici facilitati e agevolazioni fiscali”.