Prodi a Torino per i 30 anni della Fondazione Burzio

Romano Prodi sarà a Torino giovedì 17 marzo per i trent'anni della Fondazione Filippo Burzio. L'incontro è organizzato in collaborazione con il Comando per la formazione e Scuola di applicazione dell'Esercito, dove la Burzio ha sede e con la quale condivide convegni e seminari di geopolitica. "La forza dell'Europa" è il tema scelto, nella drammatica attualità, per la lezione che l'ex presidente della Commissione europea ed ex presidente del Consiglio terrà alle 17 nell'Aula magna del Palazzo dell'Arsenale. Giornalista politico, Burzio si occupò precocemente dell'Europa e del suo destino. Dopo la disgregazione del Vecchio Continente perpetrata dal nazismo e dal fascismo, lo inquietava la contrapposizione tra i "russi e slavi attratti nella loro orbita" e "gli inglesi distaccati dai problemi europei", si interrogava sulla possibilità di "giungere a una realtà europea comune, gli Stati Uniti d'Europa". Per questo a celebrare i trent'anni di lavoro culturale la Fondazione Burzio, in collaborazione con il Comando della formazione e Scuola di applicazione dell'Esercito, ha invitato un grande europeo, Romano Prodi, a parlare dell'Europa e del suo futuro.