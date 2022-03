Piemonte ha suo Piano energetico regionale, via libera Aula

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi il Piano energetico ambientale regionale Pear. Due gli obiettivi fondamentali: orientare le politiche regionali nella direzione voluta dal pacchetto Clima Energia e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e sostenere la filiera industriale e di ricerca legata a questi temi. Nel concreto il Piano prevede di ridurre ulteriormente le emissioni dannose per la salute e di incrementare la quota delle rinnovabili riducendo così le fonti energetiche fossili, puntando ad arrivare nel 2030 vicino al 50% di energia elettrica regionale proveniente dalle rinnovabili. "Mai come in questo momento storico segnato dalla crisi climatica, poi dalla pandemia, e ora dal conflitto alle porte dell'Europa con le conseguenze che potrebbe avere sull'approvvigionamento di gas - commenta l'assessore Matteo Marnati - il Piano energetico ambientale regionale assume una valenza non solo di estrema attualità ma anche strategica. Se non si invertirà il trend ci si troverà infatti a rischio di subire lockdown produttivi". "Il valore di questo piano energetico - rimarca - è che potenziando le fonti rinnovabili come sole, acqua, biomassa e vento si può rendere il Piemonte meno dipendente dall'approvvigionamento di gas e petrolio. E' necessario potenziare la filiera corta della biomassa, del settore idroelettrico e tutte le fonti rinnovabili possibili. Dobbiamo fare il massimo per renderci il più possibile autonomi per salvaguardare la produzione industriale e l'uso elettrico civile". Il Piano, presentato in Aula dall'assessore Marnati nella seduta del 2 marzo, è stato approvato a maggioranza. Tra le fonti rinnovabili punta soprattutto su biomassa, idroelettrico e solare. Quanto all'obiettivo posto dal Governo di avere almeno il 15% di produzione da energie rinnovabili nell'anno 2020, il Piemonte ha già raggiunto il 18%. La votazione finale è avvenuta dopo che sono stati respinti tutti gli atti d'indirizzo collegati.