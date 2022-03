Riprese operazioni aereo precipitato, si cerca il pilota

Sono riprese questa mattina sulle montagne della Val Grande di Lanzo le operazioni di recupero dell'aereo che si è schiantato contro la montagna mentre sorvolava le Alpi Graie diretto in Belgio. Nessuna traccia, per ora, del pilota, l'ex militare statunitense Dennis Craig, 79 anni, solo a bordo del velivolo Cirrus scomparso dai radar alle 11 di venerdì scorso. Grazie al miglioramento delle condizioni meteo in quota, le squadre del soccorso alpino della guardia di finanza sono uscite a bordo di un elicottero per una serie di ricognizioni sulla zona intorno al colle Santo Stefano, a circa 2.900 metri sopra Groscavallo.