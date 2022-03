Benzina: Sticchi Damiani (Aci), servono risposte immediate

"Il taglio delle accise è quello che dà nell'immediatezza un ristoro agli italiani. Qualunque altra politica che porti a una diminuzione dell'approvvigionamento dalle attuali fonti richiede tempo e non darebbe risposte immediate. Io penso che gli italiani abbiano bisogno già da domani di risposte". Lo ha detto Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci, a margine della presentazione di Autolook Week, manifestazione che segna il ritorno del mondo delle auto sportive a Torino, in programma dal 7 all'11 settembre. "Penso sia un momento difficilissimo per tutti. Sappiamo che il governo Draghi sta facendo tutto quello che è necessario fare e siamo molto fiduciosi in lui e in tutto il Cdm. Ci aspettano momenti molto complicati e dovremo essere tutti in grado, nessuno escluso, di recepire i messaggi che ci arrivano e cercare di fare il nostro meglio", ha aggiunto.