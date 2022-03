Consiglio regionale Piemonte, sconvocata la seduta di oggi

La seduta del Consiglio regionale prevista oggi è stata sconvocata. Sarebbe stata la seconda di una due giorni, divenuta superflua perché ieri l'Aula di Palazzo Lascaris ha esaurito quanto era stato messo in programma di fare questa settimana: approvazione del Piano energetico ambientale regionale, via libera alla legge sull'endometriosi, e il punto più delicato, ovvero la discussione e l'approvazione di un ordine del giorno per la costituzione in giudizio della Regione contro FdI, nel caso il capogruppo Paolo Bongioanni depositi il ricorso al Tar che ha già notificato con il quale contesta il voto per il rinnovo di metà mandato dell'Ufficio di presidenza.