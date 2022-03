Ucraina: Cirio, su accoglienza profughi pronto gruppo lavoro

"Abbiamo definito un meccanismo di lavoro che entro questa settimana proprio insieme al sindaco Lo Russo formalizzeremo, un gruppo di lavoro a tre teste, Comune, Asl Città di Torino e Regione con Protezione civile proprio per dare il miglior supporto alle famiglie che vogliono accogliere perché accolgano in sicurezza persone che voglio essere loro stesse in sicurezza". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della presentazione di Autolook Week a Palazzo Madama. "Non c'è alcuna differenza di visione tra Comune e Regione - ha spiegato Cirio - nella gestione dei profughi ucraini. Siamo cercando tutti, insieme al Comune, di essere al meglio operativi nella gestione di un fenomeno che non è mai esistito. L'accoglienza e l'ospitalità che la Regione sta dando è stata portata ad esempio dal governo italiano perché siamo una delle Regioni che ha fatto di più non solo accogliendo, ma anche andando noi personalmente a prendere le persone malate che non potevano venire da sole. Evidentemente vogliamo fare il meglio e vogliano garantire che chi accoglie accolga in sicurezza e la sicurezza deve essere da entrambe le parti, della persona che scappa e della famiglia che accoglie".