Tinexta acquisisce Enhancers per 16,4 milioni

Allarga il suo raggio d’azione Tinexta, società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, che ha acquisito ha concluso oggi l’acquisizione della società Enhancers attraverso la sua controllata Warrant Hub.

L’operazione presenta un elevato grado di complementarità tra l’offerta di Warrant Hub in ambito Digital Manufacturing e le competenze di Enhancers. Infatti, la struttura di Warrant Innovation Lab, che attualmente opera nella consulenza e attività di project management in progetti di ottimizzazione dei processi di digitalizzazione, potrà integrare a valle la propria offerta con lo sviluppo e l’implementazione della componente tecnologica.

Enhancers, con sedi a Torino e Bologna, affianca alle attività di design e progettazione, finalizzate al miglioramento della user experience, la realizzazione di prodotti digitali e, in particolare, lo sviluppo di sistemi digitali «task-oriented» (Digital Product Suite) e servizi rivolti alle aziende manifatturiere su prodotti in ambito Internet of Things (ioT) e Human Machine Interface (HMI).

L’operazione prevede l’acquisizione del 100% delle quote di Enhancers a fronte di un corrispettivo di 16,4 milioni di Euro, corrisposto con la liquidità esistente del Gruppo e il pagamento di un Earn-Out calcolato sulla base dei risultati 2024.

Luca Troisi e Alessandro La Placa, soci e attuali key manager di Enhancers rimarrano in forza all’azienda.