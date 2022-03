Coldiretti, variante 460 porta via 40 ettari di terreni

"La costruzione della Lombardore-Front, variante alla statale 460 del Gran Paradiso, lunga 8 chilometri, con tre rotatorie e strade di accesso, sottrarrà circa 40 ettari di terreni. Se questi fossero tutti seminati potrebbero produrre, in media, 4.000 quintali di mais per la nutrizione animale e 2.200 quintali di grano tenero da panificazione". Lo sostiene Coldiretti Torino confermando il suo no alla costruzione della variante annunciata da Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino il mese scorso. "In un momento storico - dice Sergio Barone, presidente Coldiretti Torino - in cui la produzione di materie prime si conferma strategica, non ha senso consumare altro suolo agricolo prezioso. Un valore dimostrato dalla tragica invasione dell'Ucraina con la carenza di cereali che ci ha fatti trovare impreparati e vulnerabili".